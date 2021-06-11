За кого болеете на Евро-2020? Отвечают эстонские предприниматели
Полина Волкова • Ярослав Тавгень • 11 июня 2021 в 15:32
В пятницу начинается Евро-2020 – событие, которого поклонники футбола ждали на год дольше обычного. Фавориты турнира по версии букмекеров - Франция, Бельгия и Англия. ДВ поинтересовались у эстонских предпринимателей, за какие команды будут болеть они.
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