За кого болеете на Евро-2020? Отвечают эстонские предприниматели

В пятницу начинается Евро-2020 – событие, которого поклонники футбола ждали на год дольше обычного. Фавориты турнира по версии букмекеров - Франция, Бельгия и Англия. ДВ поинтересовались у эстонских предпринимателей, за какие команды будут болеть они.