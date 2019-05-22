Строительный спор: как сэкономить время и нервы?

На разрешение строительного спора в одной судебной инстанции потребуется как минимум 10 000 евро. А чем меньше у вас документальных свидетельств, тем дольше и затратнее будет тяжба, пишет партнёр и присяжный адвокат Derling Primus Пирет Бланкин.

Именно так может закончиться строительство дома, если пожалеть денег на заключение подробного и продуманного договора о строительном подряде. Фото: Эрик Прозес

Расходы на судебное производство - это расходы, связанные с юридическими консультациями, привлечением строительных экспертов и свидетелей, а также поиском документальных доказательств и их переводом.