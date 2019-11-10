Дом эстонского языка бесплатно помогает работодателям

Дома эстонского языка, работающие в Таллинне и Нарве, проводят бесплатные консультации для работодателей, направляют работников на языковые курсы и помогают иностранным сотрудникам адаптироваться в Эстонии.

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По словам старшего консультанта Фонда интеграции Кятлин Кыверик, первая проблема, с которой сталкивается работодатель - разный уровень владения языком внутри коллектива. Таким образом, организация общих групп обучения внутри компании не всегда целесообразна. Разнятся как уровень владения языком, так и рабочие графики сотрудников. В таких ситуациях дом эстонского языка проводит индивидуальные консультации с сотрудниками и направляет их на подходящие формы обучения.