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Пособия, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время

Специалист по грантам консалтингового бюро Excedea Кай Крашевски поделилась списком пособий, на большинство из которых предприниматели могут подавать заявки уже в ближайшие месяцы.

Кай Крашевски, основатель Facebook группы Финансирование предпринимательства в Эстонии и специалист по пособиям Excedea OÜ. Фото: Илья Смирнов

Ниже вы найдете некоторые из грантов, которые откроются или уже открыты в 2020 году: