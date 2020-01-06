Соцмин: изменения в услугах и пособиях 2020

1 апреля министерство планирует завершить аптечную реформу, в результатате которой розничные и оптовые продажи лекарств будут разделены, а право управлять аптекой сохранят за собой исключительно провизоры. Фото: Рауль Меэ, Андрес Хаабу

Министерство социальных дел составило перечень основных изменений в услугах и пособиях с 2020 года. Например, министерство не планирует отказываться от реформы аптек. Также с 1 июля отцовский отпуск станет длиннее, а выплата родительского пособия станет более гибкой.

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