Что делать, если все работники предприятия желают выйти в отпуск одновременно?

Фото: Julia-Maria Linna

Инспекция труда объясняет, что делать, если все работники предприятия желают выйти в отпуск одновременно?

В инспекцию труда поступил вопрос: Я сообщил работникам, что приступаем к составлению графика отпусков. Уже поступило много заявлений и желаний от работников, имеющих маленьких детей. Что делать? Поскольку этих заявлений так много, то могу ли я их игнорировать и составить график, исходя из интересов предприятия, ведь все желания все равно учесть невозможно, так как многие желаемые сроки отпусков выпадают на самое горячее для предприятия время?