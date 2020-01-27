ДВ + Клуб инвесторов: как снижать риски в инвестировании

«Деловые ведомости» и Клуб инвесторов обсуждают тему снижения рисков при инвестировании в различные инструменты.

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Тема риска является одной из самых актуальных на протяжении всего пути инвестора вне зависимости от того, идет ли речь об акциях, краудфандинге, недвижимости и т.д. В свете нынешних проблем с рядом эстонских краудфандинговых платформ, вопросы риска вновь для многих стали актуальными.