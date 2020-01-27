Таллинн выдает пособия на реставрацию

Отдел защиты памятников старины Таллиннского департамента городского планирования до 2 марта принимает ходатайства о поддержке реставрационных работ, сообщает горуправа.

Фото: Таллиннская горуправа

Пособия выделяются на реставрацию памятников культуры; зданий, расположенных на территории Старого города; зданий, относящихся к репрезентативной застройке и зданий, которые в соответствии с общей планировкой относятся к числу ценных. Поддержка оказывается для проведения консервации, реставрации и восстановления первоначального облика.

«В этом году Таллинн выделяет на поддержку реставрации 250 000 евро, максимальный объем пособия составляет 20 000 евро, при этом пособие может покрыть не более 75% общей стоимости реставрационных работ», - отметил вице-мэр Андрей Новиков.

В 2019 году пособие получил 31 подавший соответствующее ходатайство, общий объем выделенных средств составил 216 000 евро. В общей сложности было представлено 62 заявления на сумму 725 000 евро.

Пособие выделяется на проведение работ, осуществление которых начнется после удовлетворения ходатайства о выделении субсидий, а заканчивается не позднее 30 ноября текущего года.

Ходатайства принимаются до 2 марта 2020 года. Представить их можно через среду самообслуживания. Новая система призвана ускорить и упростить процесс подачи ходатайств. Информацию о пособии предоставят специалисты отдела защиты памятников старины.

Подробная информация (на эстонском языке) доступна здесь.