Сравнение: сколько платежные сервисы требуют за открытие счета, переводы и другие услуги?

Пока банки осторожничают с открытием счетов, финтехи пытаются занять их нишу, предлагая фирмам практически те же услуги, что и крупные финансовые организации. ДВ сравнили прейскуранты наиболее популярных в Эстонии платёжных систем.

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Современные платёжные сис­темы предлагают бизнесам широкий спектр услуг: от конвертации большого количест­ва валют (как, например, Transferwise и другие), интегрированных бухгалтерских услуг и возможности выписывать счета (Holvi), поддержки криптовалюты (Revolut), решений для э-магазина (Paysera), автоматических и массовых платежей, выплаты зарплат. Все перечисленные в нашем обзоре системы предоставляют и свою карточку или даже несколько.