KredEx: Что делать, если бизнес-партнер задолжал большую сумму?

Член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк Фото: KredEx Krediidikindlustus

Каждый год немало предприятий обращаются в KredEx Krediidikindlustus из-за неоплаченных счетов со стороны партнеров или же из-за страха остаться без денег. Так, например, только одному предприятию в 2019 году был нанесен самый большой ущерб размером в 63 000 евро. Как же защитить себя от таких неожиданностей, советует член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк.

В минувшем году KredEx Krediidikindlustus компенсировал ущерба на более чем 325 000 евро. Член правления KredEx Krediidikindlustus Рауно Мюрк отмечает, что средние выплаты по нанесенному ущербу в 2019 году до сих пор составляли 20 000 евро, а наибольший ущерб, который компенсировало KredEx Krediidikindlustus в минувшем году, составил 63 000 евро. Хотя кредитное страхование используют экспортные предприятия по всей Эстонии, наибольшие случаи ущерба случились у предприятий Харьюмаа.