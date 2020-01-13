Окружной суд: Novatours не должен выплачивать бывшему руководителю 183 000 евро

Фото: Judita Grigelyte/foto.vz.lt

Таллиннский окружной суд 13 января отменил решение суда первой инстанции, по которому туристическое предприятие Novatours должно было выплатить своему бывшему руководителю Андреэ Уусталу свыше 183 000 евро в виде недополученной зарплаты, отпускных и пени, пишет rus.err.ee.

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Также в декабре 2019 года Харьюский уездный суд Эстонии принял решение в пользу Novatours OÜ. Согласно вердикту, бывший руководитель эстонского отделения компании Анреэ Уусталу должен выплатить Novatours OÜ 231 238,93 евро.

В августе Харьюский уездный суд вынес решение не в пользу Novatours, обязав компанию вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет (180 000 евро). Компания, в свою очередь, оспорила решение суда, напомнив причину, по которой Уусталу был снят с должности, и выиграла. По данным компании, Уустала сняли с должности из-за нецелевого обращения со средствами фирмы и, таким образом, нанесения ей ущерба.