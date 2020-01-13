Окружной суд: Novatours не должен выплачивать бывшему руководителю 183 000 евро
Таллиннский окружной суд 13 января отменил решение суда первой инстанции, по которому туристическое предприятие Novatours должно было выплатить своему бывшему руководителю Андреэ Уусталу свыше 183 000 евро в виде недополученной зарплаты, отпускных и пени, пишет rus.err.ee.
Также в декабре 2019 года Харьюский уездный суд Эстонии принял решение в пользу Novatours OÜ. Согласно вердикту, бывший руководитель эстонского отделения компании Анреэ Уусталу должен выплатить Novatours OÜ 231 238,93 евро.
В августе Харьюский уездный суд вынес решение не в пользу Novatours, обязав компанию вернуть бывшему руководителю зарплату за несколько лет (180 000 евро). Компания, в свою очередь, оспорила решение суда, напомнив причину, по которой Уусталу был снят с должности, и выиграла. По данным компании, Уустала сняли с должности из-за нецелевого обращения со средствами фирмы и, таким образом, нанесения ей ущерба.