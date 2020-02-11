Мяртен Кресс • 11 февраля 2020
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Календарь инвестора на 2020 год
Существует тысяча мелочей, способных повысить доходность инвестиций, но не каждый инвестор вовремя сообразит обратить на них внимание. Следующий обзор может стать для вас полезной шпаргалкой, которая подскажет, когда, что и как можно сделать, чтобы все затраты, налоговые льготы, декларации и прочее наилучшим образом служили вашим интересам.
Чтобы не забыть вовремя делать все, что нужно для успешного инвестирования, неплохо бы это предварительно записать. Календарь – самый подходящий помощник в таком планировании.
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