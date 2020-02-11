Календарь инвестора на 2020 год

Существует тысяча мелочей, способных повысить доходность инвестиций, но не каждый инвестор вовремя сообразит обратить на них внимание. Следующий обзор может стать для вас полезной шпаргалкой, которая подскажет, когда, что и как можно сделать, чтобы все затраты, налоговые льготы, декларации и прочее наилучшим образом служили вашим интересам.

Мяртен Кресс - инвестор в дивидендные акции и автор блога dividendiinvestor.ee Фото: Andras Kralla

Чтобы не забыть вовремя делать все, что нужно для успешного инвестирования, неплохо бы это предварительно записать. Календарь – самый подходящий помощник в таком планировании.