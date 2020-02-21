ДВ + Клуб инвесторов: бережливый февраль

Западное общество порой ради забавы, а иногда преследуя полезные и благородные цели, изобретает различные вызовы и испытания. Уровень сложности и трактовку «Бережливого февраля» каждый в праве выбирать сам, но цель одна - задуматься или пересмотреть свои траты и потребительские привычки.

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Экономия является одним из дополнительных источников накопления капитала. Однако привычки, сезонные скидки, праздники и масса других обстоятельств часто приводят к тому, что человек живет от зарплаты до зарплаты и на накопления уже не остается денег. «Бережливый февраль» предлагает принять вызов и на месяц изменить свои привычки и траты.