За сколько времени нужно уведомлять о желании взять учебный отпуск?

Читатель спрашивает: на предприятии мы составили график отпусков. Несколько сотрудников указали там также учебный отпуск. Обычно мы позволяем нашим сотрудникам брать учебный отпуск тогда, когда им нужно, то есть не применяем никаких сроков уведомления. Однако сейчас у нас сложилась ситуация, когда появилось много желающих использовать учебный отпуск весной, и поступило еще одно заявление от человека, который хочет уйти в учебный отпуск послезавтра. В таком случае наш офис совсем опустеет и ситуация будет сложной. Можем ли мы потребовать, чтобы он уведомил о своем отпуске за 14 дней?

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Отвечает Греэте Каар, юрист-консультант Инспекции труда: