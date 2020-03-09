Как понизить зарплату в разгар вируса?

Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на многие секторы экономики и, принимая решения в отношении сотрудников, стоит рассмотреть возможности, предусмотренные Законом о трудовом договоре, пишет Катрин Сарап, партнер и присяжный адвокат бюро NJORD.

Адвокат NJORD Катрин Сарап

Если последствия коронавируса влияют на повседневную деятельность компании и приводят к тому, что работодатель не может предоставить сотруднику работу в оговоренном объеме, статья 37 Закона о трудовом договоре (TLS) позволяет временно снизить оплату труда и установить неполное рабочее время. Работодатели уже пользовались этой возможностью десять лет назад, во время экономического кризиса.