5 причин использовать LinkedIn при найме сотрудников

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Поиск подходящего сотрудника в последние годы становится все труднее. Для этого есть много причин, в том числе - самый низкий уровень безработицы за столетие, экономический рост и высокие ожидания в отношении заработной платы среди молодежи. Поэтому важно проанализировать ваши процессов найма на эффективность и взять на вооружение новые методы и инструменты.

Один из крупнейших банков талантов LinkedI набирает популярность в качестве инструмента подбора персонала.