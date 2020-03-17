Swedbank решил упростить отсрочку платежей

Swedbank сообщил, что как частные, так и бизнес-клиенты банка, в случае временных трудностей с платежами могут подать заявку на использование "кредитных каникул" до шести месяцев. Для жилищных кредитов отсрочка может составлять до одного года. Клиенты могут отложить платежи по основной части кредита. Дополнительных сборов и условий нет.

SWEDBANK; TALLINN, EESTI, 19DEC12.Kinnisvara; kinnisvaralaen. Panga LOGO.th/Foto TOOMAS HUIK/POSTIMEES Фото: TOOMAS HUIK

«В нынешней ситуации многие семьи и предприятия испытывают стресс из-за ухудшения финансового положения. Мы считаем, что возможность сократить ежемесячные платежи по кредитам без дополнительных комиссий и условий обеспечит им дополнительную безопасность в это трудное время », - сказал Олави Лепп, глава Swedbank в Эстонии. - «Тем не менее, крайне важно, чтобы клиент подал заявку на кредитный отпуск до того, как у него уже возникла задолженность из-за непогашенных платежей по кредиту», - подчеркнул Лепп.