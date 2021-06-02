Вопрос читателя: что делать, если на работе ко мне постоянно необоснованно придираются?

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Инспекция труда разъясняет – что делать, если работника ущемляют на рабочем месте, и как бороться с психологическим напряжением?

Читатель спрашивает. У меня такое ощущение, что скоро я не смогу ходить на работу, потому что там меня постоянно упрекают в том, будто я что-то делаю неправильно. Я работаю на этом предприятии уже три года, и до сих пор никаких серьезных проблем не было. Теперь же я постоянно боюсь, что снова сделаю что-то не так, и поэтому даже не могу спать по ночам. Что мне следовало бы сделать, куда обратиться за помощью?