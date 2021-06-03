Вопрос читателя: имеет ли работодатель право спрашивать о вакцинации?

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Инспекция труда поясняет – обязан ли работник сообщать работодателю о вакцинации?

Читатель спрашивает. Я работаю в компании по обслуживанию клиентов. Мы используем маски, дезинфицирующие средства и экраны, которые отделяют обслуживающий персонал за прилавком от клиентов. Большинство людей среди нашего обслуживающего персонала уже вакцинированы, но работодатель поименно спрашивает, кто был вакцинирован и какой вакциной. Может ли работодатель спрашивать об этом?