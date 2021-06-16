Вопрос читателя: может ли работодатель по-прежнему требовать ношения маски?

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В начале июня в Эстонии была отменена обязанность носить маску в помещениях. Может ли работодатель по-прежнему требовать от сотрудников ношения маски? Отвечает Инспекция труда.

Читатель спрашивает: Правительство объявило, что в помещении маску теперь носить необязательно. Однако наш работодатель по-прежнему настаивает на том, чтобы мы продолжали использовать маску в рабочих помещениях. Могу ли я отказаться от этого?