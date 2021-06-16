dv.ee • 16 июня 2021 в 7:52
Подсказка
Только для подписчиков
Коронавирус

Вопрос читателя: может ли работодатель по-прежнему требовать ношения маски?

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

В начале июня в Эстонии была отменена обязанность носить маску в помещениях. Может ли работодатель по-прежнему требовать от сотрудников ношения маски? Отвечает Инспекция труда.

Читатель спрашивает: Правительство объявило, что в помещении маску теперь носить необязательно. Однако наш работодатель по-прежнему настаивает на том, чтобы мы продолжали использовать маску в рабочих помещениях. Могу ли я отказаться от этого?

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Здоровье
    Работники
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи