Вопрос читателя: может ли работодатель по-прежнему требовать ношения маски?
В начале июня в Эстонии была отменена обязанность носить маску в помещениях. Может ли работодатель по-прежнему требовать от сотрудников ношения маски? Отвечает Инспекция труда.
Читатель спрашивает: Правительство объявило, что в помещении маску теперь носить необязательно. Однако наш работодатель по-прежнему настаивает на том, чтобы мы продолжали использовать маску в рабочих помещениях. Могу ли я отказаться от этого?
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.