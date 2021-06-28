Может ли работодатель в одностороннем порядке изменить график отпусков?

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В каких случаях работодатель может в одностороннем порядке изменить график отпусков? Поясняет Инспекция труда.

Читатель спрашивает: «В начале года работодатель составил график, в котором указано время отпусков всех работников. Теперь же из-за коронавируса отпуска сокращают, а объем работы вырос. Работодатель заявил, что отменит мой запланированный отпуск на июль, потому что в противном случае работа сделана не будет и работодателю будет причинен экономический ущерб. Некоторые работники находятся еще и на больничном, и кроме меня их якобы некому заменить. Может ли работодатель в одностороннем порядке изменять график отпусков?».