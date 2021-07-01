Мерили Мику • Ану Лилль • 2 июля 2021 в 3:00
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Рынок недвижимости по-прежнему горячий. Что делать арендодателям и продавцам?
Аналитик Тыну Тоомпарк и инвестор Пеэтер Пяртель рассказали в радиопередаче "Час Инвестора Тоомаса" о текущем положении на рынке недвижимости. Они также поделились советами с теми, кто хочет купить жилье, продать его или сдать в аренду.
По словам Тоомпарка, рынок недвижимости все еще перегрет. В марте и апреле в Таллинне совершалось более тысячи сделок в месяц. В мае их число снизилось приблизительно на 10%.
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