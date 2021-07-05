dv.ee • 5 июля 2021 в 9:38
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Недвижимость

Микроквартиры набирают популярность: каким требованиям они должны соответствовать?

Иллюстративное фото.  Фото: Liis Treimann

Пользующиеся популярностью среди инвесторов микроквартиры хорошо подходят студентам и проживающим в Эстонии иностранцам. Однако, как и любое жилье, микроквартира должна соответствовать предусмотренным законом требованиям – например, площадь жилого помещения должна быть не менее 8 квадратных метров, пишет пресс-служба портала недвижимости Kinnisvara24.

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