Микроквартиры набирают популярность: каким требованиям они должны соответствовать?

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Пользующиеся популярностью среди инвесторов микроквартиры хорошо подходят студентам и проживающим в Эстонии иностранцам. Однако, как и любое жилье, микроквартира должна соответствовать предусмотренным законом требованиям – например, площадь жилого помещения должна быть не менее 8 квадратных метров, пишет пресс-служба портала недвижимости Kinnisvara24.