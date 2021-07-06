Тамбет Тоомела, Эрика Тувике, Марья Стина Саалисте, Адвокатское бюро Eversheds Sutherland Ots & Co • 6 июля 2021 в 9:22
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Три тренда трудового права, о которых надо знать работодателям
Учитывая, какие перемены принесла пандемия COVID-19 во все сферы жизни, нет причин сомневаться, что затронутым окажется и трудовое законодательство. К каким изменениям должны быть готовы работодатели? Объясняют сотрудники адвокатского бюро Eversheds Sutherland Ots & Co Тамбет Тоомела, Эрика Тувике, Марья Стина Саалисте.
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