Три тренда трудового права, о которых надо знать работодателям

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Учитывая, какие перемены принесла пандемия COVID-19 во все сферы жизни, нет причин сомневаться, что затронутым окажется и трудовое законодательство. К каким изменениям должны быть готовы работодатели? Объясняют сотрудники адвокатского бюро Eversheds Sutherland Ots & Co Тамбет Тоомела, Эрика Тувике, Марья Стина Саалисте.