Нанимая иностранца, надо учитывать ряд условий

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Если цель пребывания иностранца в Эстонии - работа, у него должен быть вид на жительство с разрешением работать. Работодатель, в свою очередь, обязан получить разрешение от Кассы по безработице на заполнение рабочего места иностранцем.

Иностранцами не считаются граждане стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации.