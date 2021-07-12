Маре Тимиан • Raamatupidaja.ee • 13 июля 2021 в 3:00
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Нанимая иностранца, надо учитывать ряд условий
Если цель пребывания иностранца в Эстонии - работа, у него должен быть вид на жительство с разрешением работать. Работодатель, в свою очередь, обязан получить разрешение от Кассы по безработице на заполнение рабочего места иностранцем.
Иностранцами не считаются граждане стран Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации.
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