Как проще всего вести бухгалтерию, если у вас маленькая фирма?

Кристо Крумм, коуч и преподаватель. Фото: Raul Mee

Бухгалтерия – часто последнее, на что обращает внимание предприниматель, пытаясь поставить свой бизнес на ноги. При этом необходимо помнить: главная ответственность, возникающая у микропредпринимателя - это именно ответственность за корректную и своевременную бухгалтерию. Как сделать так, чтобы бухгалтерия не доставляла вам слишком много хлопот?