Кристо Крумм, коуч и преподаватель • 16 июля 2021 в 13:12
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Бухгалтерия

Как проще всего вести бухгалтерию, если у вас маленькая фирма?

Кристо Крумм, коуч и преподаватель.  Фото: Raul Mee

Бухгалтерия – часто последнее, на что обращает внимание предприниматель, пытаясь поставить свой бизнес на ноги. При этом необходимо помнить: главная ответственность, возникающая у микропредпринимателя - это именно ответственность за корректную и своевременную бухгалтерию. Как сделать так, чтобы бухгалтерия не доставляла вам слишком много хлопот?

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