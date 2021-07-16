Кристо Крумм, коуч и преподаватель • 16 июля 2021 в 13:12
Подсказка
Только для подписчиков
Как проще всего вести бухгалтерию, если у вас маленькая фирма?
Бухгалтерия – часто последнее, на что обращает внимание предприниматель, пытаясь поставить свой бизнес на ноги. При этом необходимо помнить: главная ответственность, возникающая у микропредпринимателя - это именно ответственность за корректную и своевременную бухгалтерию. Как сделать так, чтобы бухгалтерия не доставляла вам слишком много хлопот?
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме