Снижение подоходного налога до 15% - выгодно ли это?

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Есть старая управленческая шутка, что сложные проблемы имеют простые решения, но - как правило - неверные. Она вспоминается при чтении недавнего предложения министра финансов о снижении ставки подоходного налога с 20 до 15 процентов. А поскольку по откликам видно, что кое-кому из мира бизнеса идея понравилась, и поскольку высказана она не политическим популистом, а действующим министром, в чьём ведении налоговая система - есть смысл «поверить алгеброй гармонию». Иначе говоря, рассчитаем возможные экономические последствия реализации такой идеи.

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