dv.ee • 15 августа 2021 в 7:50
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23 августа завершится прием заявок на конкурс Tallinnovation; между участниками распределят 50 000 евро

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям "умного города".  Фото: Andras Kralla

Заявки на участие в конкурсе инноваций Tallinnovation, который проводится городом Таллинном совместно с городком науки и бизнеса "Технополь", принимаются до 23 августа. Цель конкурса – найти новые и улучшить имеющиеся решения "умного города".

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям "умного города". Участники конкурса смогут провести пилотный запуск своего проекта, используя поддержку менторов "Технополя", получить финансовую поддержку, а также контакты, рекомендации и средства от Таллинна.

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