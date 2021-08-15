23 августа завершится прием заявок на конкурс Tallinnovation; между участниками распределят 50 000 евро
В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям "умного города". Фото: Andras Kralla
Заявки на участие в конкурсе инноваций Tallinnovation, который проводится городом Таллинном совместно с городком науки и бизнеса "Технополь", принимаются до 23 августа. Цель конкурса – найти новые и улучшить имеющиеся решения "умного города".
В конкурсе могут принять участие зарегистрированные в Таллинне предприятия. Ожидаются как новые разработки, так и идеи, являющиеся альтернативой уже имеющимся решениям "умного города". Участники конкурса смогут провести пилотный запуск своего проекта, используя поддержку менторов "Технополя", получить финансовую поддержку, а также контакты, рекомендации и средства от Таллинна.
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