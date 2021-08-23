Адвокат поясняет: что нужно учитывать при покупке квартиры?
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Активность покупателей на рынке недвижимости набирает обороты, и если подходящая квартира найдена, то действовать нужно быстро. Адвокат из адвокатского бюро Hedman Partners напоминает, что в спешке нужно сохранять холодный рассудок.
По словам адвоката Hedman Partners Андреса Киви, первое, что должен выяснить покупатель квартиры, — является ли квартира квартирной собственностью или частью совместной собственности. «Сегодня большинство квартир оформлено как квартирная собственность, но в старых домах еще встречаются квартиры, которые официально квартирной собственностью не являются», — сказал Киви.
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