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dv.ee

23 августа 2021 в 12:02 Поделиться:









Адвокат поясняет: что нужно учитывать при покупке квартиры?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Активность покупателей на рынке недвижимости набирает обороты, и если подходящая квартира найдена, то действовать нужно быстро. Адвокат из адвокатского бюро Hedman Partners напоминает, что в спешке нужно сохранять холодный рассудок.

По словам адвоката Hedman Partners Андреса Киви, первое, что должен выяснить покупатель квартиры, — является ли квартира квартирной собственностью или частью совместной собственности. «Сегодня большинство квартир оформлено как квартирная собственность, но в старых домах еще встречаются квартиры, которые официально квартирной собственностью не являются», — сказал Киви.