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    SEB советует: как потратить пенсионные накопления с пользой?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В сентябре на банковские счета отказавшимся от II ступени поступают пенсионные накопления. Что же с ними делать? Банк SEB приводит три возможности организовать финансовые дела так, чтобы улучшить свою жизнь с помощью пенсионных накоплений.

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