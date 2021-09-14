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dv.ee

14 сентября 2021 в 7:13 Поделиться:









НТД напоминает: кредиты, имеющиеся у концерна, необходимо декларировать

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla / Äripaev

Впервые в этом году Налогово-таможенный департамент (НТД) отправляет напоминания предприятиям, которые, согласно его оценкам, предоставили кредит материнским или дочерним предприятиям, однако не задекларировали их.

Обязанность декларировать кредиты, имеющиеся у концерна, возникла в 2018 году. В среднем за один квартал 387 коммерческих объединений предоставили декларации, при этом в среднем за квартал выдаётся взаймы 315 миллионов евро, а кредитов возвращается в объёме 137 миллионов евро.