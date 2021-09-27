НТД напоминает: приближаются сроки уплаты налогов

Михкель Нестор: низкий акциз на топливо не отвечает интересам общества

Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.

Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.