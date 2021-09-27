  • Поделиться:

    НТД напоминает: приближаются сроки уплаты налогов

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что 1 октября наступают как срок уплаты второй части земельного налога, так и срок доплаты подоходного налога, подлежащего доплате на основании декларации о доходах.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Продавцы автомобилей: новых машин на всех не хватает
    Подписка на облигации IuteCredit была превышена на 35 миллионов евро
    Эстонские фирмы применяют схемы на финском строительном рынке
    Инвестор
    Wise покупает долю в австралийской платежной сети
    Основанная эстонцами Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном финтех-компания Wise приобретает долю в австралийской платежной сети New Payments Platform (NPP), сообщает Reuters.
    Основанная эстонцами Тааветом Хинрикусом и Кристо Кяэрманном финтех-компания Wise приобретает долю в австралийской платежной сети New Payments Platform (NPP), сообщает Reuters.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Михкель Нестор: низкий акциз на топливо не отвечает интересам общества
    Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
    Благодаря активному лоббированию, хорошему поступлению налогов и принимая во внимание опасения по поводу инфляции, правительство решило отложить повышение акциза на топливо. И хотя это действительно снизит инфляционное давление, во многих других отношениях для общества это не лучшее решение, считает экономический аналитик банка SEB Михкель Нестор.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение