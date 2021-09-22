Подсказка

Владимир Вайнгорт

24 сентября 2021 в 11:25 Поделиться:









Не нарушайте закон из-за лени

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На одной из онлайн-консультаций возник воп­рос: надо ли добавлять налог с оборота при сдаче бизнес-площадей в аренду? И когда ведущие встречи объяснили, что обязанности в том нет, но можно добавлять НСО к арендной плате, предварительно извес­тив об этом Налогово-таможенный департамент, сразу же последовал вопрос от другого участника: «Сейчас полгорода сдаётся в аренду. Много площадей с НСО. И никто не пишет никаких писем. А получается, что это нужно... Но я не слышал, чтобы по этому поводу шли проверки».

Действительно, похоже, что целевого конт­роля на этот счёт не бывает. Но в ходе комплексной или любой проверки нарушение закона выявляется со всеми последствиями. На ровном, можно сказать, месте. В Законе о НСО сказано однозначно: «Налогообязанный, письменно известивший до осуществления оборота в том же налоговом периоде или ранее об этом Налогово-таможенный департамент, добавляет налог с оборота к налогооблагаемой стоимости следующих товаров и услуг: 1) предоставление внаём, аренду или пользовладение недвижимого имущества или его части, за исключением жилого помещения» (статья 16, часть 3, пункт 1).