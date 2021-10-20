Полагается ли компенсация при увольнении по причине отказа от вакцинации?

Читатель спрашивает: работодатель подготовил анализ рисков, который показывает, что на моем рабочем месте требуется вакцинация. У меня ее нет. Работодатель вынес мне письменное предупреждение и установил срок, к которому мне нужно представить справку о наличии прививки. Если я этого не сделаю, тогда трудовые отношения будут расторгнуты в чрезвычайном порядке на основании п. 3 ч. 1 ст. 88 Закона о трудовом договоре. Уместно ли такое обоснование расторжения трудового договора? Должен ли будет работодатель выплатить мне вместе с окончательным расчетом и компенсацию?