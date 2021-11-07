Подсказка

Владимир Вайнгорт

7 ноября 2021 в 11:20 Поделиться:









Налогообложение маргетинговых приемов: подсказка бухгалтеру

Доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт. Фото: Andras Kralla

Чем острее рыночная конкуренция между товаропроизводителями из-за снижения спроса, тем изощрённее маркетинговые приёмы и способы рекламы. Специалисты-маркетологи порой придумывают такие ходы, что ставят в тупик бухгалтеров по налогообложению проводимых в маркетинговых целях сделок. Рассмотрим наиболее частые такого рода ситуации (судя по вопросам, поступающим от бухгалтеров), пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.

Первый случай связан со снижающейся стоимостью чего-либо в связи с повторяемостью приобретения. Например, в кафе при первом посещении выдают карточку, гарантирующую при повторном посещении скидку на 4%, а при третьем посещении скидка делается на 6% от первоначальной цены. Итого суммарно вторая и третья покупка позволит уплатить на 10% меньше цены, указанной в меню. И уже при четвёртом, пятом и каком угодно следующем визите в это кафе владелец карточки будет платить на 10% меньше.