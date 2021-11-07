Налогообложение маргетинговых приемов: подсказка бухгалтеру

Чем острее рыночная конкуренция между товаропроизводителями из-за снижения спроса, тем изощрённее маркетинговые приёмы и способы рекламы. Специалисты-маркетологи порой придумывают такие ходы, что ставят в тупик бухгалтеров по налогообложению проводимых в маркетинговых целях сделок. Рассмотрим наиболее частые такого рода ситуации (судя по вопросам, поступающим от бухгалтеров), пишет доктор экономических наук, научный руководитель клуба "Кардис" Владимир Вайнгорт.
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