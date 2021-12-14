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dv.ee

22 декабря 2021 в 12:08 Поделиться:









23 декабря - сокращенный рабочий день

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые обычно являются выходными днями. Работникам в праздничные дни следует платить двойное вознаграждение за отработанное время. Накануне государственных праздников (23 и 31 декабря) у всех работников должен быть сокращенный на три часа рабочий день, сообщает Инспекция труда.

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников, т. е. 23 и 31 декабря, является обязанностью работодателя. Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если человек работает с неполной занятостью, всего три часа в день, он вообще не должен выходить на работу в день перед государственным праздником.