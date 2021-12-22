Адвокат предупреждает: оскорбление в интернете может стоить тысячи евро
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Оскорбления в интернете могут задеть кого угодно, а оскорбительный комментарий может стоить автору тысячи евро, пишет присяжный адвокат адвокатского бюро Hedman Урмас Кийк.
Обидный комментарий в сети может стоить автору сотни и даже тысячи евро, которые будут присуждены судом пострадавшему в качестве компенсации морального ущерба. «О кибер-оскорблениях и их возможных юридических последствиях написано довольно много, но оскорбительные комментарии из интернета никуда не делись. В этом можно убедиться, бросив беглый взгляд на комментарии, а также на все более новые иски и судебные разбирательства», – отметил Кийк.
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