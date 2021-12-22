Как получить возврат 20% от суммы взносов в III пенсионную ступень?

Инвестировав в III ступень до 15% своего налогооблагаемого дохода в течение календарного года, в следующем году можно будет получить возврат 20% от инвестированной суммы, то есть возврат суммы подоходного налога. Максимальная сумма взносов, позволяющая воспользоваться льготой, составляет 6000 евро. Что делать, если вы вложили в III ступень более крупные суммы, и на какие моменты еще стоит обратить внимание? На эти и другие вопросы отвечает фондовый управляющий SEB Эндрико Вырклаэв.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: