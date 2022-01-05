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dv.ee

5 января 2022 в 12:12 Поделиться:









Советы, которые помогут научиться обращаться с деньгами разумно

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Для многих людей начало нового года означает новые и волнующие начинания, в том числе сбывающиеся мечты и цели. Руководитель отдела розничного банкинга эстонского подразделения Luminor Каспар Корк рассказывает, какие новогодние решения вы можете принять, чтобы ещё разумнее вести свои финансы в наступающем году.

1. Возьмите под контроль свои расходы

Для начала главное – знать, куда идут ваши деньги. "Вы можете сделать это прямо сейчас: например, скачайте какое-нибудь приложение и начните записывать все расходы, которые вы ежедневно совершаете", – советует Корк. – Когда у вас есть обзор, легче сократить расходы. Все лишние деньги, которые у вас остались, разумно приумножить путём инвестирования".

2. Прочитайте книгу об инвестировании

Инвестирование сейчас очень популярно, но оно также требует много знаний от начинающего инвестора. Корк предложил начать с книги по инвестированию на эстонском языке, например, Яака Роосааре “Rikkaks saamise õpik” ("Как стать богатым") или Кристи Саар „Kuidas alustada investeerimisega“ ("Как начать инвестировать").

3. Избавьтесь от некоторых вредных привычек

Люди часто не осознают, сколько денег они тратят, например, на сигареты или на кофе. Так что неплохо было бы бросить курить, брать с собой на работу утренний кофе в термосе и потратить деньги, которые у вас есть, на что-то более полезное. "Вы можете посмотреть на те деньги, которые вы тратите, и подумать, может быть, в новом году вы сможете добиться большего", – добавил Корк.

4. Инвестируйте в третью пенсионную ступень

Если благодаря предыдущему пункту у вас каждый месяц будут оставаться деньги, то одна из лучших рекомендаций – начать инвестировать в третью пенсионную ступень. "Вкладывать в третью ступень даже небольшую сумму, но каждый месяц – отличный способ начать инвестировать", – заключает эксперт.