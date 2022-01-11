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    Памятка: как государство компенсирует счета за энергию и отопление

    Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Raul Mee

    Общий объем мер смягчения роста цен на электроэнергию составит 192 млн евро, сообщила пресс-служба правительства.

    Для смягчения роста цен на электроэнергию государство разработало три меры:
    Сетевая плата за электричество возмещается в размере 50% всем потребителям электроэнергии – это автоматически отразится в счетах за электроэнергию. Мера действует с октября 2021 года по март 2022 года. В правительстве предполагают, что это снизит конечную цену электроэнергии для среднего бытового потребителя примерно на 15%.
    Сетевая плата за газ будет компенсирована в размере 100%. Для среднего потребителя это означает снижение конечной цены примерно на 7%. Мера действует с декабря по март и автоматически отразится в счетах. «Поскольку 90% точек потребления газа находятся на предприятиях, благодаря данной мере повышение цен на энергию не отразится излишне болезненно на товарах и услугах для потребителей», - сообщила пресс-служба правительства.
    Семьи со средним доходом смогут ходатайствовать о компенсации счетов за электроэнергию, газ и отопление с сентября по март. Доход на одного члена семьи должен быть меньше 1126 евро в месяц. Для получения пособия необходимо подать заявление в местное самоуправление согласно регистру народонаселения. Возмещение будет производиться задним числом, начиная с сентябрьских счетов.
    Эта компенсация охватывает расходы на электричество, газ и центральное отопление. Возмещается 80% от общей стоимости энергии, которая превышает 120 евро/МВтч (12 с/кВтч) за электроэнергию, 49 евро/МВтч (4,9 с/кВтч) за газ и 78 евро/МВтч (7,8 с/кВтч) за центральное отопление.
    Рассчитать точную сумму компенсации можно ЗДЕСЬ.

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