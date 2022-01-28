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dv.ee

28 января 2022 в 15:04 Поделиться:









Может ли работодатель без предварительного уведомления ввести обязательное использование маски?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: Осенью работодатель предоставил нам выбор: работник может вакцинироваться или использовать на работе маску или визир для лица. У меня сделана прививка, что освобождало меня от ношения маски. Сегодня, придя на работу, мы узнали, что вакцинированные люди тоже должны носить маску, а использовать визир больше нельзя. Может ли работодатель менять правила, ничего не сообщив заранее?

Отвечает консультант Инспекции труда по вопросам рабочей среды Пирет Кальюла: Обязанностью работодателя является создание безопасной рабочей среды. Одним из условий для этого может быть установление необходимых правил, например, обязанность использовать средства индивидуальной защиты. Так как исполнение подобной обязанности не подразумевает от работника какой-либо подготовки, единственное, что требуется от работодателя – это обеспечить работника маской, а предварительное уведомление делать не обязательно. Кроме того, резко выросшее число случаев заражения коронавирусом не позволяет делать каких-либо долгосрочных прогнозов.