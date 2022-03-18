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    Подсказка предпринимателю: как оформить на работу беженцев из Украины?

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Как принять на работу беженцев из Украины? Что такое временная защита и может ли её обладатель сразу же приступать к работе? Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.

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    9 марта вступило в силу распоряжение правительства Эстонской Республики, согласно которому граждане Украины и члены их семей, которые прибыли в Эстонию 24 февраля или позже, могут подать ходатайство на получение временной защиты. Временная защита действует один год и предоставляет вид на жительство, разрешение на работу и учёбу, а также открывает доступ к социальным услугам.
    Получение временной защиты подтверждает Департамент полиции и пограничной охраны, после чего человек может сразу выходить на работу. Подача и рассмотрение ходатайства о получении временной защиты и разрешения на работу осуществляются в ускоренном порядке. Как правило, решение о предоставлении временной защиты принимается сразу на месте, после чего человеку выдаётся решение о предоставлении вида на жительство и личный код. Процесс получения карты вида на жительство может занять до 30 дней, однако это не мешает человеку устроиться на работу. Дополнительная информация.
    Получившие временную защиту работники должны получать зарплату, размер которой не должен быть ниже минимально установленного значения, который по состоянию на 2022 год составляет 3,86 € в час или 654 € в месяц (брутто). На данных работников также распространяется действие Закона о трудовом договоре и всех описанных в нём требований — точно так же, как и на местных работников.
    Инспекция труда составила информационный проспект, из которого можно узнать, каким образом выстраиваются трудовые отношения с прибывающими из Украины. Проспект составлен на четырех языка и доступен здесь:
    На эстонском языке
    На украинском языке
    На английском языке
    На русском языке

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