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    Swissôtel готов нанять беженцев, но очереди в полиции тормозят процесс

    Свитлана (слева), Юлия и Таисия приехали из Украины и уже приступили к работе.Фото: Andras Kralla

    Гостиница Swissôtel уже взяла на работу первых беженцев из Украины: у приезжих появится заработок, а у компании - долгожданные рабочие руки. Но обнаружилась и проблема: из-за очередей в полиции не все могут сразу получить вид на жительство, а значит - приступить к работе.

    По словам руководителя отдела персонала Swissôtel Tallinn Елены Будариной, в коллективе гостиницы украинцы работают уже давно, но из-за войны их число, очевидно, увеличится. «Ситуация на рынке труда ни для кого не секрет. Мы в гостиничном секторе очень страдали из-за нехватки работников еще и потому, что коронакризис по нам прошелся жестко. Мы были вынуждены сократить около половины своих сотрудников. И люди перепрофилировались или нашли другую работу. Так что дополнительные руки нам определенно сейчас помогут», - говорит Бударина.
    Сейчас отель готов принять не менее 20 работников, однако точную цифру Бударина назвать не берется: «Гостиничный бизнес очень подвержен внешним факторам. Коронакризис продемонстрировал, что мы можем планировать одно, а потом в один момент все изменится».
    Елена Бударина: "Поскольку мы уважаем принцип равного обращения, местные и иностранные работники у нас работают за одинаковую зарплату".Фото: Laura Strandberg
    К работе в отеле уже приступили две горничные из Украины, еще несколько человек находятся в ожидании вида на жительство. ВНЖ для украинских беженцев Эстония оформляет в ускоренном режиме - всего за 1-2 дня. Однако, по словам Будариной, сама очередь на подачу документов в полиции уже растянулась до начала мая. «У меня есть несколько кандидатов, они могли бы уже в середине марта начать работу и первую зарплату получить в конце месяца, но вынуждены ждать 1,5 месяца, чтобы оформить временный вид на жительство. И это очень тормозит процесс», - говорит Бударина. Она надеется, что государство сможет оптимизировать процесс выдачи документов.

    Беженцев можно сперва принять на краткосрочную работу

    С сегодняшнего дня, 16 марта, шесть бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны будут открыты для приема ходатайств о временной защите в будние дни до 20 часов и в выходные с 9 до 16 часов, чтобы принять больше ходатайств и выдать виды на жительство гражданам Украины.

    Если работодатель желает быстрее принять на работу военного беженца, то для этого следует зарегистрировать в Департамента полиции и погранохраны его краткосрочную работу и выполнить условия, необходимые для регистрации краткосрочной работы.

    Лийс Валк, координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны
    Эстонский язык нужен, но не везде
    Поскольку в Эстонии действует закон о языке, люди без знания эстонского могут работать не везде. Однако в гостиничном бизнесе есть должности, где эстонский не нужен. «Если это неквалифицированная работа, где нет прямого контакта с клиентами, то там нет требований по языку. У нас на таких должностях и раньше работали иностранные граждане, и сейчас мы тоже готовы предложить им работу», - говорит Бударина.
    Языковой критерий есть для тех, кто контактирует с гостями: например, администраторов и официантов. «Поскольку основной язык наших гостей - английский, мы рады всем кандидатам с хорошим знанием английского. В нынешней ситуации мы можем немного закрыть глаза на то, что у некоторых наших работников нет знания эстонского. В законе о языке сказано, что мы должны обеспечить обслуживание на эстонском, и мы его обязательно обеспечим!» - говорит директор по персоналу.
    По словам Будариной, сегодня трудоустройство беженцев из Украины не дает работодателям никаких дополнительных льгот. Swissôtel Tallinn заключает с беженцами из Украины обычный трудовой договор на таких же условиях, как и с местными работниками: «Поскольку мы уважаем принцип равного обращения, местные и иностранные работники у нас работают за одинаковую зарплату».
    Бударина не исключает, что украинские беженцы смогут остаться работать в отеле и после того, как закончится годичный вид на жительства, однако это зависит от государства: «Возможно, что-то изменится в нашем законодательстве и они смогу остаться работать на подольше. Но очень многие хотят вернуться домой».

    СПРАВКА

    Касса по безработице в сотрудничестве с платформой OnlinеExpo создала сайт для приезжих из Украины: www.onlineexpo.com/ru/rabota-dlia-ukraintcev-v-estonii

    Ваканции Swissôtel размещены также на сайте jobs.swissotel.ee

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