Подсказка

dv.ee

31 марта 2022 в 7:26 Поделиться:









Подходящее ли сейчас время для продажи недвижимости?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Быстрый рост цен на рынке недвижимости замедляется, что заставляет тех, кто хочет продать недвижимость, задуматься о том, правильное ли сейчас время для продажи или стоит подождать. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане объясняет, что нужно учитывать в такой ситуации.

По мнению Танеля Ребане, в настоящее время ожидается дальнейшее замедление длительного периода роста цен на недвижимость. "В настоящее время то, продаётся недвижимость или нет, зависит, прежде всего, от покупателя, его потребностей и возможностей. Поэтому, если нашёлся подходящий покупатель, недвижимость может быть выставлена на продажу в любое время", – пояснил Ребане, добавив, что продажа приличной недвижимости обычно происходит очень быстро.