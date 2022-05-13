Как построить дом, когда цены на материалы растут с каждым днем?

Кризис ударил по дорожному строительству: лидер рынка прогнозирует банкротства и увольнения

Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.

Необходимого для дорожного строительства битума в Эстонии почти не осталось: из России и Беларуси он больше не поступает, литовский завод находится на ремонте, а запасы основного поставщика исчерпаны. Об этом сообщил председатель правления компании по строительству инфраструктуры Trev-2 Group Свен Пертенс.