Как построить дом, когда цены на материалы растут с каждым днем?
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock
Взлетевшие цены на стройматериалы и удлинившиеся сроки поставки сделали процесс строительства и стоимость дома непредсказуемыми. Что же следует учитывать при строительстве дома своей мечты в таких экономических условиях? Советы дает руководитель Coop Pank по финансированию недвижимости частных клиентов Карин Осипова.
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