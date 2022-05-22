  • Поделиться:

    ДВ запускают бесплатную Полезную рассылку для бизнеса

    Полезная рассылка поможет предпринимателям разобраться в новых законах и мерах поддержки бизнеса.Фото: Shutterstock

    ДВ запускают бесплатную Полезную рассылку о новых законах и возможностях для бизнеса.

    Каждую неделю в вашей почте будет обзор одного нового закона или меры поддержки бизнеса. Вместе с ним мы пришлем ссылки на полезные статьи, которые помогут быть в курсе законодательных изменений и требований.
    Мы понятным языком расскажем о правовых изменениях, которые касаются предпринимателей в Эстонии.
    Еще до того как новые законы вступят в силу, юристы адвокатских бюро LEXTAL и Narlex, консультанты компании ABConsult Plus простыми словами объяснят суть изменений и их практическое значение.
    Новая рассылка рассчитана на собственников бизнеса, руководителей предприятий и их помощников, бухгалтеров, специалистов по персоналу, корпоративных юристов.
    Полезная рассылка — все о новых законах и мерах поддержки!
    Подписаться на Полезную рассылку.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Кризис с недвижимостью в Раквере набирает обороты: нового жилья в городе просто нет
ДВ запускают бесплатную Полезную рассылку для бизнеса
Куда обращаться, если вашему бизнесу нужна финансовая поддержка?
Влияние санкций
США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Топливная компания Virši купила 20% акций латвийского СПГ-терминала
Латвийская топливная компания Virši-A, акции которой котируются на Рижской фондовой бирже, сообщила о приобретении 20% акций предприятия Skulte LNG Terminal - именно оно занимается проектом строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Скулте в Латвии.
Латвийская топливная компания Virši-A, акции которой котируются на Рижской фондовой бирже, сообщила о приобретении 20% акций предприятия Skulte LNG Terminal - именно оно занимается проектом строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Скулте в Латвии.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: зачем лишний раз стрелять себе в ногу?
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Похвально, что Эстония принципиально и последовательно поддерживает санкции. Однако, поддерживая Украину и отстраняясь от России, страна должна попытаться минимизировать ущерб, который она наносит собственной экономике.
Все мнения
Эпицентр
Глава Salvest: в тяжелые времена приходится сокращать инвестиции в производство
По словам владельца тартуского завода Salvest Вельо Ипитса, в нынешнее нелегкое для пищевой промышленности время руководителям предприятий приходится сокращать инвестиции в развитие производства и думать о том, как сохранить рабочие места.
По словам владельца тартуского завода Salvest Вельо Ипитса, в нынешнее нелегкое для пищевой промышленности время руководителям предприятий приходится сокращать инвестиции в развитие производства и думать о том, как сохранить рабочие места.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: неправильно ты, дядя Илон, природушку защищаешь
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение