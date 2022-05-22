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dv.ee

22 мая 2022 в 14:47 Поделиться:









ДВ запускают бесплатную Полезную рассылку для бизнеса

Полезная рассылка поможет предпринимателям разобраться в новых законах и мерах поддержки бизнеса. Фото: Shutterstock

ДВ запускают бесплатную Полезную рассылку о новых законах и возможностях для бизнеса.

Каждую неделю в вашей почте будет обзор одного нового закона или меры поддержки бизнеса. Вместе с ним мы пришлем ссылки на полезные статьи, которые помогут быть в курсе законодательных изменений и требований.

Мы понятным языком расскажем о правовых изменениях, которые касаются предпринимателей в Эстонии.

Еще до того как новые законы вступят в силу, юристы адвокатских бюро LEXTAL и Narlex, консультанты компании ABConsult Plus простыми словами объяснят суть изменений и их практическое значение.

Новая рассылка рассчитана на собственников бизнеса, руководителей предприятий и их помощников, бухгалтеров, специалистов по персоналу, корпоративных юристов.

Полезная рассылка — все о новых законах и мерах поддержки!