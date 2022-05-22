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    Куда обращаться, если вашему бизнесу нужна финансовая поддержка?

    Если вашей компании нужны деньги на развитие, есть несколько способов ходатайствовать о поддержке.Фото: Shutterstock

    Малые и средние компании в Эстонии, на долю которых приходится около 90% всех предприятий в стране, в условиях кризисов особенно нуждаются в государственной поддержке. Однако зачастую предприниматели плохо осведомлены обо всех возможностях. Специально для читателей ДВ юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ Анжела Мелихова составила краткий обзор организаций, к которым можно обратиться за такой помощью.

    •"Фонд предпринимательства и инноваций". В январе текущего года Фонд развития предпринимательства (EAS) и Фонд по гарантированию кредитов и экспорта (KredEx) были объединены в единую структуру под названием "Фонд предпринимательства и инноваций".
    Цель новой структуры – поддержка предпринимательства, повышение международной конкурентоспособности страны.
    Государственный центр вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus). Функционирует с 2019 года и предоставляет возможность централизованно подавать электронные заявки на получение различного рода субсидий (например, стартовую субсидию для начала предпринимательской деятельности в размере до 15 000 евро) через соответствующий портал.
    Эстонская Касса по безработице выдает аналогичную стартовую субсидию для начала бизнеса в размере до 6000 евро. Последняя предназначена для безработных, решивших начать собственное дело.
    Уездные центры развития предпринимательства: они предлагают предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг.
    Русскоязычные консультанты по предпринимательству имеются лишь в двух из них – это Харьюский центр предпринимательства и развития (HEAK) и Центр предпринимательства и развития Ида-Вирумаа (IVEK).
    Например, предприниматели Нарвы могут получить от города до 3000 евро на начало деятельности.
    Кстати, данные структуры принимают активное участие в подготовке ежегодно проводимой в Эстонии Недели предпринимательства.
    В Таллиннском центре предпринимательства можно получить консультацию по ведению бизнеса на административной территории города, так и по вопросам ходатайства о получении какой-либо одной из четырех, предлагаемых местным самоуправлением, субсидий.
    Данный центр принимает активное участие в подготовке и проведении ежегодного Таллиннского дня предпринимательства.
    •В введении города также находится Фонд "Таллиннские бизнес-инкубаторы", куда входят Таллиннский творческий инкубатор (Tallinna Loomeinkubaator) и Tallinn Design House. Они призваны оказывать комплексную услугу по инкубации начинающим предпринимателям, реализующим себя в сфере дизайна, а также иных творческих направлений бизнеса.

    Для тех, кто только начинает свой бизнес

    •Startup Estonia – стартап–экосистема, объединяющая лучшие стартапы, бизнес-инкубаторы, акселераторы, частный и публичный секторы в целях проведения совместных стартап-мероприятий, обучений и привлечения инвесторов;
    •Таллиннский технологический парк (Tehnopol) – научный бизнес-городок для начинающих и развивающихся технологических компаний, в ведении которого имеется соответствующий бизнес-инкубатор;
    •Центр предпринимательства и инноваций TalTech Mektory;
    •Инновационный и творческий центр Ида-Вирумаа Objekt;
    •Тартуский центр творческой экономики (Tartu Loomemajanduskeskus);
    •Тартуский научный парк (Tartu Teaduspark).
    Свой вклад в развитие системы поддержки бизнеса вносит и Торгово-промышленная палата Эстонии, членами которой являются около 3500 предпринимателей, имеющих возможность принимать активное участие как в различных тематических мероприятиях, организуемых палатой, так и получать необходимые консультации, участвовать в обучении и всесторонне развивать деловые контакты как внутри страны, так и за рубежом.
    Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ

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