Куда обращаться, если вашему бизнесу нужна финансовая поддержка?
Если вашей компании нужны деньги на развитие, есть несколько способов ходатайствовать о поддержке.Фото: Shutterstock
Малые и средние компании в Эстонии, на долю которых приходится около 90% всех предприятий в стране, в условиях кризисов особенно нуждаются в государственной поддержке. Однако зачастую предприниматели плохо осведомлены обо всех возможностях. Специально для читателей ДВ юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ Анжела Мелихова составила краткий обзор организаций, к которым можно обратиться за такой помощью.
•"Фонд предпринимательства и инноваций
". В январе текущего года Фонд развития предпринимательства (EAS) и Фонд по гарантированию кредитов и экспорта (KredEx) были объединены в единую структуру под названием "Фонд предпринимательства и инноваций".
Цель новой структуры – поддержка предпринимательства, повышение международной конкурентоспособности страны.
•Государственный центр вспомогательных услуг
(Riigi Tugiteenuste Keskus). Функционирует с 2019 года и предоставляет возможность централизованно подавать электронные заявки на получение различного рода субсидий (например, стартовую субсидию для начала предпринимательской деятельности в размере до 15 000 евро) через соответствующий портал.
•Эстонская Касса по безработице
выдает аналогичную стартовую субсидию для начала бизнеса в размере до 6000 евро
. Последняя предназначена для безработных, решивших начать собственное дело.
•Уездные центры развития предпринимательства: они предлагают предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг.
Например, предприниматели Нарвы могут получить от города до 3000 евро на начало деятельности.
Кстати, данные структуры принимают активное участие в подготовке ежегодно проводимой в Эстонии Недели предпринимательства
.
•В Таллиннском центре предпринимательства можно получить консультацию по ведению бизнеса на административной территории города, так и по вопросам ходатайства о получении какой-либо одной из четырех, предлагаемых местным самоуправлением, субсидий.
Данный центр принимает активное участие в подготовке и проведении ежегодного Таллиннского дня предпринимательства
.
•В введении города также находится Фонд "Таллиннские бизнес-инкубаторы"
, куда входят Таллиннский творческий инкубатор (Tallinna Loomeinkubaator
) и Tallinn Design House. Они призваны оказывать комплексную услугу по инкубации начинающим предпринимателям, реализующим себя в сфере дизайна, а также иных творческих направлений бизнеса.
Для тех, кто только начинает свой бизнес
•Startup Estonia – стартап–экосистема, объединяющая лучшие стартапы, бизнес-инкубаторы, акселераторы, частный и публичный секторы в целях проведения совместных стартап-мероприятий, обучений и привлечения инвесторов;
•Таллиннский технологический парк (Tehnopol
) – научный бизнес-городок для начинающих и развивающихся технологических компаний, в ведении которого имеется соответствующий бизнес-инкубатор;
•Центр предпринимательства и инноваций TalTech Mektory
;
•Инновационный и творческий центр Ида-Вирумаа Objekt
;
•Тартуский центр творческой экономики (Tartu Loomemajanduskeskus
);
•Тартуский научный парк (Tartu Teaduspark
).
Свой вклад в развитие системы поддержки бизнеса вносит и Торгово-промышленная палата Эстонии
, членами которой являются около 3500 предпринимателей, имеющих возможность принимать активное участие как в различных тематических мероприятиях, организуемых палатой, так и получать необходимые консультации, участвовать в обучении и всесторонне развивать деловые контакты как внутри страны, так и за рубежом.
Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ
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