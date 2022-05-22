Подсказка

Анжела Мелихова

22 мая 2022 в 14:23 Поделиться:









Куда обращаться, если вашему бизнесу нужна финансовая поддержка?

Если вашей компании нужны деньги на развитие, есть несколько способов ходатайствовать о поддержке. Фото: Shutterstock

Малые и средние компании в Эстонии, на долю которых приходится около 90% всех предприятий в стране, в условиях кризисов особенно нуждаются в государственной поддержке. Однако зачастую предприниматели плохо осведомлены обо всех возможностях. Специально для читателей ДВ юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ Анжела Мелихова составила краткий обзор организаций, к которым можно обратиться за такой помощью.

•" Фонд предпринимательства и инноваций ". В январе текущего года Фонд развития предпринимательства (EAS) и Фонд по гарантированию кредитов и экспорта (KredEx) были объединены в единую структуру под названием "Фонд предпринимательства и инноваций".

Цель новой структуры – поддержка предпринимательства, повышение международной конкурентоспособности страны.

Государственный центр вспомогательных услуг (Riigi Tugiteenuste Keskus). Функционирует с 2019 года и предоставляет возможность централизованно подавать электронные заявки на получение различного рода субсидий (например, стартовую субсидию для начала предпринимательской деятельности в размере до 15 000 евро) через соответствующий портал.

•Уездные центры развития предпринимательства: они предлагают предпринимателям, инвесторам, молодежи, местным самоуправлениям и некоммерческим объединениям консультации в части своих базовых услуг.

Например, предприниматели Нарвы могут получить от города до 3000 евро на начало деятельности.

Кстати, данные структуры принимают активное участие в подготовке ежегодно проводимой в Эстонии Недели предпринимательства

•В Таллиннском центре предпринимательства можно получить консультацию по ведению бизнеса на административной территории города, так и по вопросам ходатайства о получении какой-либо одной из четырех, предлагаемых местным самоуправлением, субсидий.

Данный центр принимает активное участие в подготовке и проведении ежегодного Таллиннского дня предпринимательства

", куда входят Таллиннский творческий инкубатор ( •В введении города также находится Фонд " Таллиннские бизнес-инкубаторы , куда входят Таллиннский творческий инкубатор ( Tallinna Loomeinkubaator ) и Tallinn Design House. Они призваны оказывать комплексную услугу по инкубации начинающим предпринимателям, реализующим себя в сфере дизайна, а также иных творческих направлений бизнеса.

Для тех, кто только начинает свой бизнес

•Startup Estonia – стартап–экосистема, объединяющая лучшие стартапы, бизнес-инкубаторы, акселераторы, частный и публичный секторы в целях проведения совместных стартап-мероприятий, обучений и привлечения инвесторов;

•Таллиннский технологический парк ( Tehnopol ) – научный бизнес-городок для начинающих и развивающихся технологических компаний, в ведении которого имеется соответствующий бизнес-инкубатор;

•Инновационный и творческий центр Ида-Вирумаа Objekt

Свой вклад в развитие системы поддержки бизнеса вносит и Торгово-промышленная палата Эстонии , членами которой являются около 3500 предпринимателей, имеющих возможность принимать активное участие как в различных тематических мероприятиях, организуемых палатой, так и получать необходимые консультации, участвовать в обучении и всесторонне развивать деловые контакты как внутри страны, так и за рубежом.

Автор публикации - Анжела Мелихова, PhD, юрист консалтинговой компании ABConsult Plus OÜ