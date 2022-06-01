Подсказка

Алексей Форстиман

1 июня 2022 в 10:00 Поделиться:









C 1 июля изменится процедура признания неплатежеспособности физического лица

Теперь должнику будет помогать доверенное лицо. Фото: Shutterstock

В начале апреля правительство инициировало новый Закон о неплатежеспособности физического лица. Теперь производство по неплатежеспособности физлица будет более быстрым, эффективным и менее затратным.

О самых важных изменениях рассказывает адвокат бюро Narlex Алексей Форстиман.

Адвокат бюро Narlex Алексей Форстиман Фото: Частный архив

• Вводится новая система консультирования должников. С самого начала и до конца производства по неплатежеспособности должнику будет помогать так называемое доверенное лицо. Доверенное лицо должно сдать соответствующий экзамен, и его будет назначать суд из списка, который будет вести Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих.

• Производство по неплатежеспособности физического лица будет начинаться заявлением, которое может перерасти в банкротное производство, в производство по освобождению от обязательств или в производство по реструктаризации долгов.

• Будет регулироваться порядок предоставления права на деятельность консультанта по санированию в производстве санирования юридического лица.

• Банкротным управляющим будет предоставлено право на время банкротного производства открывать служебный счет для проведения банкротного производства.

Сейчас банкротный управляющий может использовать для расчетов только счета должника, что на практике создает проблемы. Например, при объявлении должника банкротом его счет закрывается, а новый счет открыть нельзя. Для того, чтобы преодолеть эту и другие проблемы, в дальнейшем у банкротного управляющего будет возможность открыть счет для ведения производства.

1 июля 2022 года. Закон о реструктуризации долгов и защите долга в случае принятия нового закона будет признан недействительным. Ознакомиться со всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия закона, можно Вступление нового закона в силу запланировано на. Закон о реструктуризации долгов и защите долга в случае принятия нового закона будет признан недействительным. Ознакомиться со всеми документами, сопровождавшими процедуру принятия закона, можно здесь