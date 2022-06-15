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15 июня 2022 в 7:09 Поделиться:









Работа в госпраздники: является ли 22 июня сокращенным днем?

Предшествующий 23 июня рабочий день работодатель должен сократить на три часа. Фото: Shutterstock

В этом году День победы (под Вынну) приходится на четверг, то есть на рабочий день. Поскольку День победы – это государственный праздник, то продолжительность предшествующего ему рабочего дня, то есть 22 июня, сокращается на три часа, сообщает пресс-служба Инспекции труда.

Предшествующий 23 июня рабочий день работодатель должен сократить на три часа. Если деятельность предприятия не позволяет сократить рабочий день, то работодатель должен договориться с работником о том, что накануне праздника он будет работать, как обычно.