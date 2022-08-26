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    Основные причины, по которым банк отказывает в выдаче кредита

    Во многих случаях заявка на кредит отклоняется также из-за проблем с залогом.Фото: Shutterstock

    Сегодняшняя исключительно высокая инфляция является одной из основных причин того, что банки позволяют людям брать меньше кредитов, чем раньше, или даже отказывают в них, сообщается в пресс-релизе Luminor.

    По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, инфляция настолько повлияла на стоимость жилья, что если раньше человек с определенным доходом мог получить кредит на сумму около 100 000 евро, то сегодня эта сумма снизилась до 85 000. «Поскольку цены на недвижимость остаются очень высокими, многие люди не смогут найти подходящую недвижимость за эти 85 000 евро», – сказал он.

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